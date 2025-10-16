حسن مصطفي : أنا غيران على منتخبات بلدي بسبب ما تحققه منتخبات المغرب

أبدى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، حزنه من خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم للشباب الذي أقيم في تشيلي.

وقال حسن مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أنا غيران علي منتخبات بلدي بسبب ما تحققه منتخبات المغرب

وأضاف: كنت اتمني ان يكون هناك تنسيقا بين حسام حسن وحلمي طولان في اختيارات اللاعبين، ولكن هذا لم يحدث.

وتابع: حسام حسن دائما ما يشارك جهازه المعاون في جميع القرارات الفنية التي يتخذها ولا يأخذ قرارا منفردا، ورحلت عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية ولكن بسبب أشياء أخرى لن أفصح عنها.