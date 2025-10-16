علي جبر: طموح بيراميدز التتويج بـ لقب السوبر الأفريقي

تحدث علي جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، فى حوار لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن حظوظ الفريق السماوي فى بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وقال علي جبر، قائد نادي بيراميدز : “طموح لاعبى بيراميدز بلا حدود وهدفنا الاحتفال بكأس السوبر الأفريقي ليلة 18 أكتوبر بالقاهرة”.

وأضاف: “جميع لاعبي نادي بيراميدز مركزين على المباراة، من أجل تحقيق الثنائية القارية، بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أفريقيا”.

وأشار قائد نادي بيراميدز المصري، علي جبر، إلى أن طموحه رفقة باقي زملائه في الفريق، هو التتويج بكأس السوبر الأفريقي، توتال إنيرجيز، 2025، أمام منافسهم نادي نهضة بركان المغربي، يوم السبت 18 أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة.

حضور وزير الرياضة مباراة بيراميدز ونهضة بركان

تلقى نادي بيراميدز تأكيدات بشأن حضور عدد من المسئولين الكبار وكذلك عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة لمباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة، من أجل دعم بيراميدز في مهمته، ومن أجل حصد بطولته القارية الثانية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وسيكون على رأس الحضور لمباراة السوبر القاري، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكذلك المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعدد من المسئولين عن الرياضة في مصر وقارة أفريقيا وكذلك عدد من الشخصيات السياسية البارزة.

موعد مباراة بيراميدز بـ السوبر الأفريقي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز في كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه، المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.