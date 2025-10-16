إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026

قالت الفنانة إلهام شاهين إن نجوم كثر تتذكرهم دائماً وهم نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي هم من عملت معهم أغلب أفلامها، وهم يمثلون المرحلة الذهبية في مسيرتها الفنية.

مهرجان الجونة السينمائي

وأضافت خلال التغطية المباشرة لافتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة، التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة: “من الموجودين حاليا هم حسين فهمي، ويحيى الفخراني، ومحمود حميدة، ويسرا، وليلى علوي، وهالة صدقي".

وعن حرصها وحضورها المهرجانات بشكل مستمر، قالت: “حضوري مهم لاني بستفيد وبفيد، لأن وجود النجوم في المهرجان مهم، ولا يمكن أن ينجح مهرجان بدون النجوم. هذا واجب على نجوم مصر أن يشاركوا في المهرجانات المصرية إذا كنا بنسافر بره لكافة المهرجانات فحق المهرجانات المصرية علينا المشاركة فيها أنا بحضوري أواكب كل جديد حولي من خلال المشاركة في الندوات والفعاليات التراثية والثقافية، فنحن نظل طول عمرنا هنفضل نتعلم، والمناقشات مهمة جدًا وفرصة للتلاقي".

السباق الرمضاني

وعن أعمالها القادمة في السابق الرمضاني 2026 قالت: "كان فيه عمل بيتكتب، وحصلت عراقيل وتوقفنا الان وبمناسبة رمضان 2026. لديّ شكوك إنّي ألحق رمضان بمسلسل "مزاهر" أو “كودية“ تأخر شوية، لكن جايز تلاقوني في رمضان لو لحقنا”.