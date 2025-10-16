إلهام شاهين وليلى علوي ويسرا ونجوم الفن من الجونة قبل افتتاح المهرجان

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا من مدينة الجونة قبل افتتاح مهرجان الجونة اليوم.

وكتبت إلهام شاهين علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

وصلنا الجونه بالسلامة .. أجمل تجمع فنى فى أجمل بلد .. إن شاءلله دوره ناجحة ومميزة كعادة مهرجان الجونة السينمائي الدولي.. يارب بالتوفيق".

يذكر أن بدأ عدد من نجوم الفن في التوافد على مدينة الجونة، اليوم الأربعاء لحضور حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، غدا الخميس 16 أكتوبر.

ووصل إلى مدينة الجونة، كل من: (إلهام شاهين، محمود حميدة، حسن الرداد، جومانا مراد ، ليلي علوي، يسرا ، ماجد المصري ، هاني رمزي ، جومانا مراد ، مايا دياب، عدد كبير من النجوم )، ويستمر النجوم في التوافد.



مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي يفتتح فعالياته بفيلم “عيد ميلاد سعيد، ويعرض خلال دورته الثامنة عدد من الأفلام المصرية الطويلة وهي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

كولونيا

دراما عائلية مشوقة بطولة أحمد مالك وكامل الباشا.

يتمحور الفيلم حول علاقة متوترة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسرارًا دفينة. سبق أن عُرضت أعمال صيام السابقة في مهرجانات مرموقة مثل مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA).

شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

المستعمرة | محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسعودية

مستوحى من أحداث حقيقية. يُعد المستعمرة فيلمًا تشويقيًا مكثفًا، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج محمد رشاد. يتتبع قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما في حادث عمل مجرد صدفة بالفعل. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة وجهات نظر في مهرجان برلين السينمائي.

حصل الفيلم على دعم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر | يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية