يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في العالم العربي.

وأطلت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي لهذا العام وهى مرتدية فستان مميز باللون البنفسجي الفاتح.



كان فستان الفنانة يسرا بتصميم مميز مزين بالشيفون وبه عقدة من الامام وكان فستان يسرا طويل ماكسي وارتدت اكسسوار بسيط.

وتركت الفنانة يسرا شعرها منسدلا بتسريحة بسيطة لكنها أنيقة مع ميك اب ناعم وتمتعت بروح مرحة.

ونالت إطلالة الفنانة يسرا في مهرجان الجونة السينمائي اعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا