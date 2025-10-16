الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة "ليس انقلابا"

أصر القائد العسكري الجديد لمدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، عشية أدائه اليمين الدستورية كزعيم جديد يوم الجمعة، على أن استيلاء الجيش على السلطة، الذي دفع الرئيس أندريه راجولينا إلى الفرار من الجزيرة، "ليس انقلابًا".

واجه راندريانيرينا انتقادات دولية بعد أن أعلنت وحدته العسكرية "كابسات" يوم الثلاثاء استيلائها على السلطة - وهو إعلان صدر بعد لحظات من عزل البرلمان لراجولينا.

وقال للصحفيين يوم الخميس: "الانقلاب هو دخول الجنود إلى القصر الرئاسي مسلحين. يطلقون النار. هناك سفك دماء... هذا ليس انقلابًا"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

احتفلت شوارع أنتاناناريفو، عاصمة هذه الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، منذ هذا الاستيلاء الدرامي.

عادت الحياة إلى طبيعتها بعد ثلاثة أسابيع من الحواجز والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في 25 سبتمبر.

أكدت المحكمة العليا في البلاد، يوم الجمعة، رسميًا تعيين راندريانيرينا "رئيسًا لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر"، وفقًا لمرسوم صادر عنها.

وتعهد الجندي البالغ من العمر 51 عامًا بإجراء انتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، وصرح لوسائل الإعلام المحلية بأن المشاورات جارية لتعيين رئيس للوزراء.

أثارت إقالة راجولينا - الذي وصل إلى السلطة لأول مرة بعد انقلاب مدعوم من الجيش عام 2009 وانتُخب عامي 2018 و2023 - مخاوف دولية.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "التغيير غير الدستوري للحكومة" ودعا إلى "العودة إلى النظام الدستوري وسيادة القانون".

وذكر بيان للأمم المتحدة يوم الخميس أن جوتيريش "يشجع جميع الأطراف المعنية في مدغشقر، بمن فيهم الشباب، على العمل معًا لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار في البلاد".

أعلن الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية مدغشقر، أنه أرسل وفدًا إلى البلاد لإجراء محادثات حول "استعادة النظام الدستوري".

كما أرسلت مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا (سادك) بعثة لتقصي الحقائق.

مدغشقر هي أحدث مستعمرة فرنسية سابقة تقع تحت السيطرة العسكرية منذ عام 2020، بعد انقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر والجابون وغينيا.

لكن راندريانيرينا، المعروف باسم الكولونيل مايكل، أصر على عدم وقوع أي انقلاب.

وأكد للصحفيين يوم الخميس أن موافقة المحكمة العليا في البلاد على تعيينه أظهرت أن توليه السلطة "يتبع الإجراءات القانونية".

وأضاف راندريانيرينا أيضًا أنه لن يحل معظم مؤسسات الدولة بعد الآن، كما أعلن يوم الثلاثاء بعد أن أعلن في القصر الرئاسي: "لقد استولينا على السلطة".

وأضاف العقيد أنه يريد ضم أعضاء حركة الجيل زد التي يقودها الشباب، والتي بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي احتجاجًا على نقص المياه والكهرباء، إلى إدارته.

في غضون ذلك، انتخب البرلمان سيتيني راندرياناسولونيايكو، زعيم المعارضة سابقًا، رئيسًا جديدًا له.

أكد راجولينا لأول مرة أنه فر من مدغشقر بين 11 و12 أكتوبر وهو نفس نهاية الأسبوع الذي أعلن فيه جنود كابسات وقوفهم إلى جانب حركة الاحتجاج التي يقودها الشباب وانضموا إليهم في الشوارع.

وأفادت تقارير إعلامية أن الرجل البالغ من العمر 51 عامًا قد أُجلي يوم الأحد على متن طائرة عسكرية فرنسية نقلته إلى جزيرة ريونيون الفرنسية، ومن هناك سافر إلى دبي حيث يملك منزلًا.

وأعلن مكتبه يوم الأربعاء أن قرار المحكمة الدستورية بتعيين قائد "كابسات" خلفًا له كان مليئًا بالمخالفات الإجرائية، ويُهدد بزعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة.

لمدغشقر تاريخ طويل من الانتفاضات الشعبية التي أعقبتها حكومات عسكرية.

وهي واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش حوالي 80% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة في فقر، وفقًا للبنك الدولي.