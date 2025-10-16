الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة

أكدت الأمم المتحدة، ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة للسماح بتوسيع نطاق المساعدات، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منظمات غير حكومية من إرسال المساعدات إلى غزة.

وأضافت الأمم المتحدة، أن فرقها تتفقد شارع صلاح الدين الذي لم يستخدم منذ شهور في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أنهت إصلاح طرق تؤدي إلى معبري إيريز وزيكيم المؤديين لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض المعدية "تخرج عن السيطرة" في قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى في القطاع الفلسطيني بشكل جزئي.

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، لوكالة فرانس برس في القاهرة: "سواءً تعلق الأمر بالتهاب السحايا... أو الإسهال، أو أمراض الجهاز التنفسي، فإننا نتحدث عن حجم هائل من العمل".

أحيا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الآمال في وصول المساعدات المنقذة للحياة والرعاية الصحية أخيرًا إلى الفلسطينيين في غزة بعد عامين من الحرب، لكن بلخي حذرت من أن التحديات "لا يمكن تصورها".

وقالت في مقابلة يوم الأربعاء: "نحتاج إلى المزيد من الوقود لدخول غزة، ونحتاج إلى المزيد من الغذاء، والمزيد من المعدات الطبية، والأدوية، والمسعفين، والأطباء"، في إشارة إلى مطالب القادة الدوليين لإسرائيل بالسماح بزيادة هائلة في المساعدات.