الأنبا ميخائيل يصلي التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

صلي اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، تسبحة نصف الليل (الشهرية) بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

التسبحة الشهرية

وذلك بحضور لفيف من مجمع كهنة الايبارشية، ومكرسات دير الأنبا برسوم، ومرتلين كنائس الإيبارشية، والخدام، والشعب.

وقد تأمل نيافته خلال التسبحة في (إر٦: ١٦) " "«هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قِفُوا عَلَى الطُّرُقِ وَانْظُرُوا، وَاسْأَلُوا عَنِ السُّبُلِ الْقَدِيمَةِ: أَيْنَ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّالِحُ؟ وَسِيرُوا فِيهِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ." وهو التدريب الشهري.

ومن الجدير بالذكر ان التداريب السابقة كالتالي: -

١- "اشْكُرُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ، لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ." (مز ١١٨: ٢٩)

٢- "هأَنَذَا صَانِعٌ أَمْرًا جَدِيدًا. الآنَ يَنْبُتُ. أَلاَ تَعْرِفُونَهُ؟ أَجْعَلُ فِي الْبَرِّيَّةِ طَرِيقًا، فِي الْقَفْرِ أَنْهَارًا." (إش ٤٣: ١٩)

٣- "لأَنِّي أَنَا سَاهِرٌ عَلَى كَلِمَتِي لأُجْرِيَهَا»." (إر ١: ١٢)

٤- "هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكِ غَيْرَةَ صِبَاكِ، مَحَبَّةَ خِطْبَتِكِ." (إر ٢: ٢)

٥- "وَأُعْطِيكُمْ رُعَاةً حَسَبَ قَلْبِي، فَيَرْعُونَكُمْ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَهْمِ." (إر٣: ١٥)

٦- "لأنَّهُ هكذا قالَ الرَّبُّ لرِجالِ يَهوذا ولأورُشَليمَ: احرُثوا لأنفُسِكُمْ حَرثًا ولا تزرَعوا في الأشواكِ" (إر٤: ٣)

٧- "طُوفُوا فِي شَوَارِعِ أُورُشَلِيمَ وَانْظُرُوا، وَاعْرِفُوا وَفَتِّشُوا فِي سَاحَاتِهَا، هَلْ تَجِدُونَ إِنْسَانًا أَوْ يُوجَدُ عَامِلٌ بِالْعَدْلِ طَالِبُ الْحَقِّ، فَأَصْفَحَ عَنْهَا؟" (إر٥: ١).