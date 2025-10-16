قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: الأمراض المعدية تخرج عن السيطرة في قطاع غزة

ناصر السيد

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض المعدية "تخرج عن السيطرة" في قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى في القطاع الفلسطيني بشكل جزئي.

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، لوكالة فرانس برس في القاهرة: "سواءً تعلق الأمر بالتهاب السحايا... أو الإسهال، أو أمراض الجهاز التنفسي، فإننا نتحدث عن حجم هائل من العمل".

أحيا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الآمال في وصول المساعدات المنقذة للحياة والرعاية الصحية أخيرًا إلى الفلسطينيين في غزة بعد عامين من الحرب، لكن بلخي حذرت من أن التحديات "لا يمكن تصورها".

وقالت في مقابلة يوم الأربعاء: "نحتاج إلى المزيد من الوقود لدخول غزة، ونحتاج إلى المزيد من الغذاء، والمزيد من المعدات الطبية، والأدوية، والمسعفين، والأطباء"، في إشارة إلى مطالب القادة الدوليين لإسرائيل بالسماح بزيادة هائلة في المساعدات.

تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية وجود ثمانية مرافق صحية فقط، جميعها تعمل جزئيًا، في مدينة غزة، المركز الحضري الرئيسي للقطاع.

وتقول المنظمة إن المستشفيات التي لا تزال قائمة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، الذين واجهوا هم أنفسهم المجاعة والهجوم الإسرائيلي المتواصل، الذي أودى بحياة ما يقرب من 68 ألف شخص وفقًا لوزارة الصحة في غزة وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

بالنسبة لبلخي، عندما يتحدث الناس عن إصلاح مستشفيات غزة المدمرة، "السؤال هو كم منها متاح لإعادة التأهيل مقابل (الاضطرار) لإعادة بنائها من جديد؟".

وقالت: "نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، ونتحدث عن عقود من العمل"، بعد أن "تفكك" قطاع الرعاية الصحية في القطاع بشكل أساسي.

منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب، تعرضت المرافق الصحية في غزة لأكثر من 800 هجوم، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

لم يبقَ من نظام الرعاية الصحية سوى القليل ولدينا أطفال وُلدوا خلال العامين الماضيين، وكثير منهم، على ما أفترض، لم يتلق أي جرعة من التطعيمات.

تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 42 ألف شخص يعانون من إصابات تغير حياتهم، ربعهم من الأطفال.

دعت بلخي إلى تمكين المرضى من العودة إلى "الوصول إلى الضفة الغربية والقدس، ليتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية المتاحة على مقربة منهم، وهي المكان الذي اعتادوا الذهاب إليه لتلقي الرعاية".

فرضت إسرائيل قيودًا شديدة على تصاريح مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة طوال الحرب، مما جعل عمليات الإجلاء الطبي شبه مستحيلة.

من ناحية أخرى، تضاعفت احتياجات الصحة النفسية لدى أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين تحت القصف منذ عامين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يحتاج أكثر من مليون شخص إلى "دعم عاجل"، لكن الرعاية المتاحة لا تزال دون المستوى المطلوب.

وقالت بلخي: "نأمل حقًا أن يدوم السلام تمامًا، حتى نتمكن من البدء".

منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية قطاع غزة انهيار القطاع الصحي في غزة الأمراض المعدية في غزة حنان بلخي التهاب السحايا أمراض الجهاز التنفسي وقف إطلاق النار إسرائيل وحماس

