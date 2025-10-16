مفوضية الاتحاد الأفريقي تهنئ مصر ودول القارة المتأهلة إلى كأس العالم 2026

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، الدول الأفريقية التسع التي تأهلت لكأس العالم لكرة القدم 2026، وهي: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، وغانا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، والرأس الأخضر، وساحل العاج.

وقال رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان: "أهنئ بحرارة فرقنا الأفريقية التسعة التي جلب أداؤها المتميز الفخر والسرور للقارة بأكملها". "إن نجاحهم يُظهر قوة أفريقيا المتنامية ومهارتها ووحدتها على الساحة العالمية".

وأضاف: "تحمل هذه الفرق آمال أكثر من مليار أفريقي. أتمنى لهم كل التوفيق وهم يستعدون للمنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم".

وأشاد يوسف بجميع الفرق الأفريقية التي شاركت في التصفيات، وأشاد بـ"شغفهم والتزامهم وروحهم الرياضية؛ وهي قيم لا تزال تُلهم الشباب في جميع أنحاء قارتنا".

كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لزيادة حصة أفريقيا في كأس العالم من خمسة إلى تسعة فرق، واصفًا إياه بأنه "قرار يعكس الثقة المتزايدة بكرة القدم الأفريقية، ويتيح لمزيد من الدول فرصة إبراز مواهبها وثقافتها للعالم".

واختتم حديثه قائلاً: "لا تزال الرياضة من أقوى أدوات الوحدة والتضامن. ومن خلال كرة القدم، تواصل أفريقيا سرد قصتها في الصمود والإبداع والطموح المشترك نحو التميز".