النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أنه لا نسعى للحصول على مساعدات ولكن للشراكة ونقل الخبرات.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه سننظم احتفالية في نوفمبر القادم لإ علان الخطط التنفيذية للشراكة مع دول الإتحاد من أجل المتوسط

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أنه نسعى لشراكة تستفيد من طاقات وإمكانيات وخبرات دول الإتحاد من اجل المتوسط.