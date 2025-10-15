أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق

محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر حققت نصرًا سياسيًا كبيرًا في أكتوبر 2025، يعادل نصرها العسكري في حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تمكنت من وقف الحرب وإنهاء محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جلس على مائدة المفاوضات وأدار المشهد السياسي بحكمة، ما أدى إلى إيقاف الحرب وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إنهاء الحرب استجابةً للجهود المصرية المتواصلة، مثمنًا الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية والمخابرات العامة المصرية، قائلًا: "هذه المؤسسات تعمل بصمت، ولا تتحدث، لكنها تصنع الفارق."

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي انتصرت سياسيًا، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن العالم كله يحترم مصر ورئيسها لما أظهرته من ثبات في المواقف وحرص دائم على السلام القائم على العدالة.

 

