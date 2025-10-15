قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
اسماء محمد

تعد بكتيريا الإشريكية القولونية من المشكلات الصحية الشائعة وتختلف آثارها من حالة لأخرى فقد تكون بدون أضرار ولكنها تسبب مضاعفات خطيرة في حالات أخرى.

نعرض لكم طرق الوقاية من بكتيريا الإشريكية القولونية وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كيلافند كلينك.

الوقاية من الإشريكية القولونية

 
أهم ما يمكنك فعله للحماية من عدوى الإشريكية القولونية هو غسل يديك جيدًا بالماء الدافئ والصابون خاصة قبل وبعد الطهي وبعد التعامل مع اللحوم أو الدواجن النيئة.


اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات أو ملامسة الحيوانات.

كارثة.. حفاضات أطفال بالأسواق تسبب السرطان

أخطاء طهى تسبب الإشريكية القولونية


يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى الإشريكية القولونية من خلال اتباع إجراءات تحضير الطعام الآمنة:

لا تشرب الحليب غير المبستر أو عصير التفاح.


اشطف جميع الفواكه والخضروات النيئة تحت الماء الجاري قبل تناولها.


لا تُذيب اللحوم المجمدة على الطاولة دون غلاف.

 احتفظ بها في كيس بلاستيكي منفصل عند إذابتها.


لا تغسل اللحم قبل الطهي لانه قد ينقل البكتيريا إلى الأسطح والأواني والأطعمة المجاورة.

في موسم عيد الأضحى.. هل غسل اللحمة صح ولا غلط


استخدم لوح تقطيع بلاستيكي أو سيليكوني أو سيراميكي لتقطيع اللحوم النيئة أما ألواح التقطيع الخشبية، فتنظيفها أصعب، إذ تترك وراءها البكتيريا واستخدم أسطحًا مختلفة لتحضير أنواع مختلفة من الطعام أسطح لأنها قد تنشر البكتيريا.

 إذا لم يكن لديك ألواح تقطيع مختلفة، اغسل الأسطح جيدًا بالصابون والماء الساخن بعد استخدام اللحوم النيئة وقبل وضع أي نوع آخر من الطعام مثل الخضروات النيئة عليها.


اطبخ جميع اللحوم حتى تصل إلى درجة حرارة آمنة قبل تناولها.

 لا تضع اللحم المطبوخ على طبق كان عليه لحم نيء.


قم بتبريد بقايا الطعام على الفور.

الإشريكية القولونية بكتيريا بكتيريا الإشريكية القولونية أسباب الإشريكية القولونية سبب بكتيريا الإشريكية القولونية أخطاء طهى أخطاء في طهى الطعام أخطاء صحية في طهى الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

غزة

وزير الأشغال الفلسطيني: إعادة الإعمار تحتاج 70 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي

طبيب قلب: الذكاء الاصطناعي لن يقضي على الأطباء لكن سيحسن الأداء

عمرو موسى

عمرو موسى: ما يحدث اليوم هو إنهاء لوضع بائس عاشه الفلسطينيون منذ سنوات

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد