10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

تعد بكتيريا الإشريكية القولونية من المشكلات الصحية الشائعة وتختلف آثارها من حالة لأخرى فقد تكون بدون أضرار ولكنها تسبب مضاعفات خطيرة في حالات أخرى.

نعرض لكم طرق الوقاية من بكتيريا الإشريكية القولونية وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كيلافند كلينك.

الوقاية من الإشريكية القولونية



أهم ما يمكنك فعله للحماية من عدوى الإشريكية القولونية هو غسل يديك جيدًا بالماء الدافئ والصابون خاصة قبل وبعد الطهي وبعد التعامل مع اللحوم أو الدواجن النيئة.



اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات أو ملامسة الحيوانات.

أخطاء طهى تسبب الإشريكية القولونية



يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى الإشريكية القولونية من خلال اتباع إجراءات تحضير الطعام الآمنة:

لا تشرب الحليب غير المبستر أو عصير التفاح.



اشطف جميع الفواكه والخضروات النيئة تحت الماء الجاري قبل تناولها.



لا تُذيب اللحوم المجمدة على الطاولة دون غلاف.

احتفظ بها في كيس بلاستيكي منفصل عند إذابتها.



لا تغسل اللحم قبل الطهي لانه قد ينقل البكتيريا إلى الأسطح والأواني والأطعمة المجاورة.



استخدم لوح تقطيع بلاستيكي أو سيليكوني أو سيراميكي لتقطيع اللحوم النيئة أما ألواح التقطيع الخشبية، فتنظيفها أصعب، إذ تترك وراءها البكتيريا واستخدم أسطحًا مختلفة لتحضير أنواع مختلفة من الطعام أسطح لأنها قد تنشر البكتيريا.

إذا لم يكن لديك ألواح تقطيع مختلفة، اغسل الأسطح جيدًا بالصابون والماء الساخن بعد استخدام اللحوم النيئة وقبل وضع أي نوع آخر من الطعام مثل الخضروات النيئة عليها.



اطبخ جميع اللحوم حتى تصل إلى درجة حرارة آمنة قبل تناولها.

لا تضع اللحم المطبوخ على طبق كان عليه لحم نيء.



قم بتبريد بقايا الطعام على الفور.