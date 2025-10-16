سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي

شهدت الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي تأهل منتخبي السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، لترتفع الحصيلة العربية إلى سبعة منتخبات تشارك في النسخة المقبلة من البطولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال.

فرصة عربية ثامنة عبر الملحق العالمي

لا يزال الباب مفتوحًا أمام منتخب عربي إضافي، إذ سيواجه منتخبا الإمارات والعراق بعضهما يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل للبطولة.

الفائز سيحصل على بطاقة أمل أخيرة لبلوغ مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

توسعة المونديال وراء الإنجاز التاريخي

يعود الفضل في هذا التمثيل العربي الواسع إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أتاح مقاعد إضافية للقارات، ومن بينها آسيا وأفريقيا.

أوائل المتأهلين من العرب

كان منتخب الأردن أول الفرق العربية التي حجزت مقعدها في النهائيات، قبل أن تلتحق به منتخبات عربية أخرى من أفريقيا.

وعلى مستوى القارة السمراء، كان المنتخب المغربي أول المتأهلين العرب، تلاه منتخبات تونس ومصر والجزائر.

عدد المشاركات التاريخية لكل منتخب



تُعد هذه النسخة هي السابعة التي يظهر فيها المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، بينما يخوض قطر المشاركة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول عندما استضاف البطولة. أما الأردن فيسجل حضوره الأول.

أما على مستوى المنتخبات الأفريقية:

المغرب وتونس يبلغان المشاركة السابعة.

الجزائر تصل إلى المونديال للمرة السادسة.

مصر تشارك للمرة الخامسة.

وسبق أن ظهر كل من الكويت والعراق والإمارات في نسخ سابقة، مع استمرار أمل أحد منتخبي العراق أو الإمارات في خطف بطاقة الملحق العالمي ليصبح العدد ثمانية.



