موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

يخوض منتخب المغرب اختبارا صعبا ضد فرنسا، اليوم "الأربعاء"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.

ويستهدف المنتخب المغربي مواصلة كتابة التاريخ بتخطي عقبة فرنسا وقطّع خطوة كبيرة نحو حلم التتويج بمونديال الشباب.

وحقق المنتخب المغربي، فوزا مستحقا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.

ويغيب علي معمر عن صفوف المغرب، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، وقد تم إلغاء الإنذارات السابقة بعد مباراة نصف النهائي، ما يعني أنه لن يغيب أي لاعب عن المباراة النهائية أو مواجهة تحديد المركز الثالث في حال حصوله على بطاقة ثانية في نصف النهائي.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة المغرب وفرنسا في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “إلياس فيجيروا براندر”، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورت" المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”، والرياضية المغربية الأرضية "TNT".

في المقابل، يأمل منتخب فرنسا في وضع حد لمفاجآت المغرب بخطف الفوز والاقتراب من حصد اللقب.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على النرويج بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور ربع النهائي.