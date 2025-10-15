شوبير يكشف كواليس جديدة عن الطاقم المعاون لتوروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس بشأن الطاقم المعاون للمدرب الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: هناك اقتراح داخل صفوف النادي الأهلي بشأن بقاء أمير عبد الحميد مدرب الحراس مع المدرب الأجنبي ليكون مساعداً له”.



وأضاف “الدنماركي كاي ستيفانس سوف يتولى منصب مدرب الحراس في الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة”.



ويستعد فريق النادي الأهلى، لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.



وهناك 3 لاعبين للتواجد مع المنتخب الثاني بقيادة حلمى طولان وهم محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة.