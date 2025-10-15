كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن مقترح داخل النادي الأهلي بشأن جهاز تدريب حراس المرمى.

وقال شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "هناك فكرة مطروحة داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي بشأن جهاز تدريب حراس المرمى.

وتابع شوبير : الفكرة تتمثل في وجود مدربين اثنين لحراس المرمى، أحدهما أساسي والآخر مساعد له، مثلما يحدث الأندية الأوروبية الكبرى".

ويستعد فريق النادي الأهلى ، لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

و3 لاعبين للتواجد مع المنتخب الثاني بقيادة حلمى طولان وهم محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة.