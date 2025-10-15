شوبير يكشف حقيقة ما تردد بشأن تقييم ييس توروب للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن تقييم الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، للاعبي الفريق.

وقال شوبير: “مصدر مسئول داخل النادي نفى ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن تقييم المدير الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب لعدد من لاعبي الفريق”.

وأضاف: “توروب لم يتطرق إطلاقًا لأي تفاصيل تخص مصير اللاعبين، وأن كل ما يُشاع في هذا الشأن مجرد أخبار غير دقيقة”.



ويستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

و3 لاعبين للتواجد مع المنتخب الثاني بقيادة حلمى طولان وهم محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة.