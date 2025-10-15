المغرب يتحدى فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب

يخوض منتخب المغرب، اختبارا صعبا ضد فرنسا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي.

وتنطلق مباراة المغرب وفرنسا في تمام الحادية عشر بتوقيت القاهرة على ملعب "إلياس فيجيروا براندر".

ويستهدف المنتخب المغربي مواصلة كتابة التاريخ بتخطي عقبة فرنسا وقطّع خطوة كبيرة نحو حلم التتويج بمونديال الشباب.



وحقق المنتخب المغربي، فوزا مستحقا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.

وسيغيب علي معمر عن صفوف المغرب، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، وقد تم إلغاء الإنذارات السابقة الآن، ما يعني أنه لن يغيب أي لاعب عن المباراة النهائية أو مواجهة تحديد المركز الثالث في حال حصوله على بطاقة ثانية في نصف النهائي.

في المقابل، يأمل منتخب فرنسا في وضع حد لمفاجآت المغرب بخطف الفوز والاقتراب من حصد اللقب.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على المجر بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية.