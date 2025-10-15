أول تعليق من تركي ال الشيخ بعد تأهل السعودية لكأس العالم

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تأهل منتخبي السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

«مبرووك الحمدالله»

وتأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق بدون أهداف، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتساوى المنتخب السعودي في عدد النقاط مع العراق في الملحق الآسيوي (4 نقاط لكل منهما)، لكنه تفوق بفارق الأهداف المسجلة (3 أهداف للسعودية مقابل هدف واحد للعراق).

أفضلية سعودية

وسيطر منتخب السعودية على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% وسدد 15 تسديدة منها 4 على المرمى.

في المقابل، سدد المنتخب العراقي 4 تصويبات فقط منها كرة وحيدة بين القائمين والعارضة