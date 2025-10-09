أسعد خبر.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بشأن مانشستر يونايتد

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجدل بشأن ملكية مانشستر يونايتد.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس: "أسعد خبر سمعته اليوم أن مانشستر يونايتد الآن في مرحلة متقدمة من إتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد.. يا رب يكون أحسن من الملاك السابقين".

وبحسب صحيفة “ديل ميل” البريطانية، لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي أساس في ادعاءات آل الشيخ - أو ما إذا كان ينتقد عائلة جليزر أو راتكليف في منشوره، لكن تعليقه جذب ما يقرب من مليون مشاهدة بحلول الساعات الأولى من صباح الخميس.

وجاء ذلك في أعقاب أنباء تفيد بأن مانشستر يونايتد يونايتد قد يحصل على ما يزيد على 10 ملايين جنيه إسترليني إذا توصل إلى اتفاق لزيارة السعودية هذا الموسم، وخوض مواجهة ودية ضد نادي النصر.

وخسر مانشستر يونايتد 100 مليون جنيه إسترليني بسبب هزيمته أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي في بلباو، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.