قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزهري لامرأة زوجت نفسها بدون علم أهلها: زواجك باطل وينم عن وقاحتك وطيش قرارك
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن بعد التأهل لـ المونديال: أنا مش شايف حد وصلاح يستاهل كل خير

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

علق حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني على تأهل الفراعنة الكبار لـ نهائيات كأس العالم 2026 الذى تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة.
 

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جيبوتي بثلاية نظيفة أحرزها ابراهيم عادل ومحمد صلاح هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء فى المغرب بتصفيات مونديال 2026.
 

قال حسام حسن عبر تصريحات تليفزيونية ردا على الانتقادات التي تم توجيهها إليه فى وقت سابق منذ توليه قيادة منتخب مصر الوطني : أنا مش شايف حد.
 

تابع حسام حسن: الحمدلله منتخب مصر تأهل لكأس العالم في التصفيات بدون اي خسارة ودي حاجه مش سهله تحصل.
 

أضاف حسام حسن: في تصفيات مونديال روسيا 2018 خسر منتخب مصر الوطني في تشاد وقبل كده خسرنا من رواندا وغيرها.

استطرد: عملنا نتائج وحققنا المطلوب بالوصول بـ منتخب مصر الوطني لـ كأس العالم 2026 وبشكر كل الداعمين ومبروك لكل جماهير مصر

واصل حسام حسن: مبروك للشعب المصري كله وكان لينا الشرف أننا نمسك منتخب مصر ونوصل كأس العالم 2026 بـ أمريكا.

وزاد حسام حسن: أهم حاجه كانت بالنسبالنا هي فرحه الجمهور المصري بوصول منتخب مصر الوطني لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا.

أردف حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني: الكرة المصرية عندها المزيد تعمله بإذن الله وانا واثق فيهم .. الجيل القديم بيكمل الجديد.

وأتم مدرب منتخب مصر: محمد صلاح يستاهل كل خير ويستحق يوصل كأس العالم للمرة الثانية وده إنجاز مش اي لاعب في مصر يقدر يحققه.

وقال أيضا حسام حسن: الشعب المصري والجمهور المصري بصراحه قصرنا في حقه سنين أننا مش بنوصل كأس العالم كتير ولازم يفرحوا بولادهم علشان كده كان نفسي افرحهم.

وعن الفترة المقبلة قال حسام حسن: حققت هدفي بالوصول لكأس العالم ونبدا نشتغل على اللي جاي بإذن الله تعالى واحنا نجاحاتنا كانت كبيرة مع المدربين المصريين طول عمرنا. 

وعن علاقته بـ المعلم قال حسام حسن: كابتن حسن شحاته كان بيتابع منتخب مصر النهارده وهو في المستشفى وفي إثنين من العظماء في مصر نفسي ابقى زيهم كابتن حسيدن شحاته والراحل الجنرال محمود الجوهري وكان في تواصل بيني وبين الكابتن حسن شحاته من أول يوم في مرضه وبتمنى ليه الشفاء.

حسام حسن منتخب مصر تصفيات المونديال حسن شحاتة محمود الجوهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

ترشيحاتنا

كول بالمر

ضربة موجعة لـ تشيلسي.. الكشف عن مدة غياب كول بالمر

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الرياضة تعلن عن الدول المشاركة في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

رياض محرز نجم منتخب الجزائر

موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد