حسام حسن بعد التأهل لـ المونديال: أنا مش شايف حد وصلاح يستاهل كل خير

علق حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني على تأهل الفراعنة الكبار لـ نهائيات كأس العالم 2026 الذى تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة.



وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جيبوتي بثلاية نظيفة أحرزها ابراهيم عادل ومحمد صلاح هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء فى المغرب بتصفيات مونديال 2026.



قال حسام حسن عبر تصريحات تليفزيونية ردا على الانتقادات التي تم توجيهها إليه فى وقت سابق منذ توليه قيادة منتخب مصر الوطني : أنا مش شايف حد.



تابع حسام حسن: الحمدلله منتخب مصر تأهل لكأس العالم في التصفيات بدون اي خسارة ودي حاجه مش سهله تحصل.



أضاف حسام حسن: في تصفيات مونديال روسيا 2018 خسر منتخب مصر الوطني في تشاد وقبل كده خسرنا من رواندا وغيرها.



استطرد: عملنا نتائج وحققنا المطلوب بالوصول بـ منتخب مصر الوطني لـ كأس العالم 2026 وبشكر كل الداعمين ومبروك لكل جماهير مصر



واصل حسام حسن: مبروك للشعب المصري كله وكان لينا الشرف أننا نمسك منتخب مصر ونوصل كأس العالم 2026 بـ أمريكا.



وزاد حسام حسن: أهم حاجه كانت بالنسبالنا هي فرحه الجمهور المصري بوصول منتخب مصر الوطني لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا.



أردف حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني: الكرة المصرية عندها المزيد تعمله بإذن الله وانا واثق فيهم .. الجيل القديم بيكمل الجديد.



وأتم مدرب منتخب مصر: محمد صلاح يستاهل كل خير ويستحق يوصل كأس العالم للمرة الثانية وده إنجاز مش اي لاعب في مصر يقدر يحققه.



وقال أيضا حسام حسن: الشعب المصري والجمهور المصري بصراحه قصرنا في حقه سنين أننا مش بنوصل كأس العالم كتير ولازم يفرحوا بولادهم علشان كده كان نفسي افرحهم.



وعن الفترة المقبلة قال حسام حسن: حققت هدفي بالوصول لكأس العالم ونبدا نشتغل على اللي جاي بإذن الله تعالى واحنا نجاحاتنا كانت كبيرة مع المدربين المصريين طول عمرنا.



وعن علاقته بـ المعلم قال حسام حسن: كابتن حسن شحاته كان بيتابع منتخب مصر النهارده وهو في المستشفى وفي إثنين من العظماء في مصر نفسي ابقى زيهم كابتن حسيدن شحاته والراحل الجنرال محمود الجوهري وكان في تواصل بيني وبين الكابتن حسن شحاته من أول يوم في مرضه وبتمنى ليه الشفاء.