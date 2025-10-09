أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

علق الكابتن حسام حسن علي مباراة منتخب مصر في مكالمة تاريخية مع الاعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال حسام حسن عبر برنامج اللعيب على قناة MBC مصر ردا على الانتقادات؟ أنا مش شايف حد.

الحمدلله منتخب مصر تأهل لكأس العالم في التصفيات بدون أي خسارة ودي حاجة مش سهلة تحصل في تصفيات 2018 خسرنا في تشاد وقبل كده خسرنا من رواندا وغيرها.

وتابع : عملنا نتائج وحققنا المطلوب بالوصول لكأس العالم بشكر كل الداعمين ومبروك لكل جماهير مصر".

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني



بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.