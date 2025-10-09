وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر

يشهد يوم 8 أكتوبر أصبح موعدًا استثنائيًا في مسيرة محمد صلاح ومنتخب مصر، بعدما ارتبط بتاريخ تأهل الفراعنة إلى كأس العالم في مناسبتين تفصل بينهما ثماني سنوات.

واليوم، الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أعاد قائد الفراعنة كتابة التاريخ، بعدما سجل هدفين جديدين أمام جيبوتي، ليقود المنتخب المصري رسميًا نحو التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء الهدف الأول لصلاح في الدقيقة 14 بعد تمريرة متقنة من إبراهيم عادل، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعود نجم ليفربول ليختتم اللقاء بهدف عالمي من فوق الحارس في الدقيقة 84، ليؤكد مجددًا أن يوم 8 أكتوبر بات «وش السعد» على محمد صلاح ومنتخب مصر.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة، ويحتاج الفراعنة إلى تعادل واحد على الأقل في المباراتين المقبلتين لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.