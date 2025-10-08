خالد بيبو: حسام حسن لديه نزعة هجومية والجيل الحالي من منتخب مصر إمكانياته متميزة

أكد الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بالنادي السابق، أنه تابع مباراة منتخب مصر ويعرف جيدًا إمكانيات المنتخب والمدير الفني حسام حسن، مشيرًا إلى أنه من المدربين أصحاب النزعة الهجومية الكبيرة جدًا، حيث اعتمد في المباراة على مدافع واحد فقط بينما كانت باقي عناصر الفريق تهاجم بشكل منظم.

وأوضح خالد بيبو، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حسام حسن يبني فريقًا بطابع هجومي قوي، واللاعبون ساعدوه في تنفيذ فكره، مؤكدًا أن إمكانيات المنتخب المصري كبيرة، وأن الفراعنة يستحقون التأهل إلى كأس العالم 2026 بجدارة.

وأشار خالد بيبو، إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يملك قدرات متميزة تؤهله لتقديم أداء مختلف في المونديال المقبل، لافتًا إلى أن بعض الأصوات كانت تستكثر على حسام حسن تولي تدريب المنتخب، لكنه أثبت جدارته في فترة قصيرة، مضيفًا: "تجربة حسام حسن ستزداد صعوبة، ولكنها تجربة تستحق الدعم والثقة، حسام حسن يجب أن يحصل على فرصته كاملة".

وطالب خالد بيبو، بضرورة مساندة حسام حسن وتوفير الاستقرار له خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن اتحاد الكرة يجب أن يؤمّن المدرب ويدعمه بشكل أكبر ليستمر في عمله بثبات، قائلًا: "المدرب المصري يحتاج أن يشعر بالأمان حتى ينجح ويواصل مشواره".