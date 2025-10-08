قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
توك شو

خالد بيبو: حسام حسن لديه نزعة هجومية والجيل الحالي من منتخب مصر إمكانياته متميزة

هاني حسين

أكد الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بالنادي السابق، أنه تابع مباراة منتخب مصر ويعرف جيدًا إمكانيات المنتخب والمدير الفني حسام حسن، مشيرًا إلى أنه من المدربين أصحاب النزعة الهجومية الكبيرة جدًا، حيث اعتمد في المباراة على مدافع واحد فقط بينما كانت باقي عناصر الفريق تهاجم بشكل منظم.

وأوضح خالد بيبو، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حسام حسن يبني فريقًا بطابع هجومي قوي، واللاعبون ساعدوه في تنفيذ فكره، مؤكدًا أن إمكانيات المنتخب المصري كبيرة، وأن الفراعنة يستحقون التأهل إلى كأس العالم 2026 بجدارة.

وأشار خالد بيبو، إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يملك قدرات متميزة تؤهله لتقديم أداء مختلف في المونديال المقبل، لافتًا إلى أن بعض الأصوات كانت تستكثر على حسام حسن تولي تدريب المنتخب، لكنه أثبت جدارته في فترة قصيرة، مضيفًا: "تجربة حسام حسن ستزداد صعوبة، ولكنها تجربة تستحق الدعم والثقة، حسام حسن يجب أن يحصل على فرصته كاملة".

وطالب خالد بيبو، بضرورة مساندة حسام حسن وتوفير الاستقرار له خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن اتحاد الكرة يجب أن يؤمّن المدرب ويدعمه بشكل أكبر ليستمر في عمله بثبات، قائلًا: "المدرب المصري يحتاج أن يشعر بالأمان حتى ينجح ويواصل مشواره".

صحة الشرقية
الكبد
لوسيد
المفاصل
د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

