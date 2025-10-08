قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بصورة من غرفة الملابس

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

نشر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر فيها برفقة زملائه في المنتخب داخل غرفة الملابس، وهم يحتفلون بتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدرهم التصفيات الإفريقية دون أي هزيمة.

وأظهرت الصورة أجواء من الفرحة والحماس بين اللاعبين والجهاز الفني، الذين رفعوا قبضاتهم ابتهاجًا بالإنجاز الكبير، وسط ابتسامات عريضة تعبّر عن فخرهم واعتزازهم بارتداء قميص المنتخب الوطني.

ونالت الصورة تفاعلًا واسعًا من جماهير الكرة المصرية والعربية، الذين حرصوا على تهنئة “الفراعنة” بالتأهل، وتمنّوا لهم تحقيق نتائج مشرفة في المونديال القادم، بقيادة النجم العالمي محمد صلاح


 

تأهله منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026

و حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني


بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي  1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.

محمد صلاح منتخب مصر إنستجرام كأس العالم 2026 الفراعنة ملعب مراكش بالمغرب

صحة الشرقية
الكبد
لوسيد
المفاصل
