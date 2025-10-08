أحمد سعد يحتفل بفوز منتخب مصر بأغنية جديدة من ألحان مدين "الليلة بلدنا في فرحة الليلة"

واصل الفنان أحمد سعد، تألقه الفني حيث طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد،وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

أغنية “الليلة بلدنا فى فرحة الليلة”

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح والانتصار.

مدين يكشف كواليس اغنية "الليلة بلدنا في فرحة الليلة"

الملحن مدين عبّر عن سعادته بالتعاون مع أحمد سعد في هذا العمل، مشيرًا إلى أن "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" تحمل مزيجًا من الفخر والإيجابية التي تميّز صوت أحمد سعد وحضوره القوي في الأعمال الوطنية.

وقد حصدت الأغنية آلاف المشاهدات في الدقائق الأولى من طرحها، وتصدّرت قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركها الجمهور مع لقطات احتفالية من مباراة مصر وجيبوتي وأجواء الفرحة الكبيرة التي عمّت الشوارع المصرية عقب الفوز.