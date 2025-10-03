قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
فن وثقافة

تفاصيل حفل ضخم لـ أحمد سعد بحضور آلاف الطلاب بطريق الإسماعيلية

أحمد سعد
أحمد سعد
محمد زاهر

أحيا الميجا ستار أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما لاستقبال الطلاب الجدد لجامعة لـ MIU بطريق الإسماعيلية الصحراوي بحضور الآلاف من مختلف الكليات والمرحل من مختلف الجنسيات العربية.


حضر أحمد سعد بصحبة زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني وكان فى استقبالهما منظمي الحفل من إدارة العلاقات العامة والمنتج ياسر الحريري.


وشهد الحفل صعود أحمد سعد علي خشبة المسرح وسط أجواء حماسية حيث استقبله الجمهور بحفاوة وتقديم"ميدلي" لأغانيه الشهيرة .


واشعل سعد الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى بعض اغاني البومه الأخير"حبيبنا" و "تاني" و "أخويا" وقدم للمرة الأولي ريمكس مبهر لاغنية "صدقيني لو بأيدي" .

تخلل الحفل العديد من المواقف الطريفة ل أحمد سعد منها انتقاده في بداية الحفل طلب أحد الطلاب له بتقدم نكته ليرد عليه قائلا مازحا : " طلب بدري قوي  .. مش من اولها نبوظ الحفلة .. هقضي عليكم"... وقبيل انتهاء الحفل ومع إلحاح الطلاب كشف عن أحدث نكته قائلا  : "مرة إرهابي طلب ايد إرهابية  .. قالت له سيبني افجر مع نفسي".

كما حرصت علياء بسيوني زوجة ومديرة اعمال أحمد سعد علي التواجد وسط الطلاب ومتابعة الحفل  وارتباط منظومة الصوت والإضاءة والفرقة الموسيقية خطوة بخطوة مع ياسر الحريري.

تميز الحفل بأجواء ومواصفات لايف عالمية وحرص سعد علي توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل من تنظيم مبهرة لإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع المنتج ياسر الحريري و fire works  للفنان أحمد عصام وإضاءة وليد الحريري ومسرح تامر فوزي.

على جانب آخر يواصل النجم أحمد سعد حصد نجاحات ألبومه الأخير"حبيبنا" الذي تصدرت أغانيه تريند مواقع التواصل الاجتماعي والذى احتفل بنجاحه في فبراير الماضي بحضور صناع العمل وعدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة والإعلام على مسرح موفمبيك 6 أكتوبر وصناع الألبوم من شعراء وملحنين منهم عزيز الشافعي، نادر حمدي ، تامر حسين، مدين، نادر عبد الله،إيهاب عبد الواحد واحمد إبراهيم.


وحرص أحمد سعد  خلال الاحتفال علي تقديم أغاني الألبوم كاملة - الذي يضم 9 أغنيات-  بآداء درامي راق واستعراضات عالمية للفرقة الإسبانية وعقب كل اغنية يقوم بتوجيه التحية لصناعها.

حيث افتتح الحفل بأغنية "مفتقدني" وسط استقبال حافل من نجوم وضيوف الحفل ..ثم " عايز سلامتك" بآداء رومانسي تراجيدي بمشاركة نادر حمدي البيانو التي نالت المزيد من الإعجاب.

وتعالت أجواء الإثارة بأغنية " بسيط" التي أهداها لزوجته علياء البسيوني حيث قام في ختام الأغنية بالنزول من علي خشبة المسرح وجلس بجوارها وقامت الاعلامية رضوي الشربيني من مكانها لتلتقط لهما صورة وفيديو بالموبايل خلال تبادلهما التهاني بالقبلات والاحضان.

واستكمل سعد باقي أغنيات الألبوم " سودا سودا" ،"تيجي نحارب" ،"عمري اللي فات" ،"انا مشيت" واختتم ب "حبيبنا" التي قام خلالها بدعوة صناع الألبوم من الصعود بجواره على خشبة المسرح لتحيتهم وتحية الفرقة الموسيقية الإسبانية وال "dancers".

