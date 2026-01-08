فانس يحذر أوروبا: خذوا اهتمام ترامب بجرينلاند على محمل الجد

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الخميس بأن على القادة الأوروبيين أخذ تصريحات الرئيس دونالد ترامب على محمل الجد فيما يتعلق باهتمامه المتجدد بجرينلاند.

اهتمام ترامب بجرينلاند

وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن رسالته للقادة الأوروبيين الذين يرفضون فكرة بيع هذه المنطقة القطبية الشمالية التي تسيطر عليها الدنمارك، قال فانس إن عليهم تصديق ترامب، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف فانس: "لذا، ما نطلبه من أصدقائنا الأوروبيين هو أخذ أمن هذه المنطقة على محمل الجد، لأنه إذا لم يفعلوا، فسيتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء حيال ذلك".

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أنه سيترك تحديد ماهية هذا "الإجراء" لترامب.

وكان البيت الأبيض صرح في بيان يوم الثلاثاء بأن استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على جرينلاند خيار مطروح.

وأشار فانس إلى أن ترامب أكد على أهمية جرينلاند للدفاع الأمريكي والعالمي، وأن "خصومًا معادين" أبدوا اهتمامًا بهذه المنطقة.

وقال فانس إنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو بقادة الدنمارك وجرينلاند قريباً، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل "الانخراط في الدبلوماسية" مع القادة الأوروبيين.