ابتعادها عن الساحة كان «هُدنة إلهية».. «شاهيناز» تكشف أسرار مسيرتها وتجاربها منذ «ستار ميكر»
محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال ويوجه رسالة خاصة لمرموش
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل
مسئول أممي: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد
دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو
ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال
لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي

وجّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري العظيم ومنتخب مصر لكرة القدم، بمناسبة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد اجتياز التصفيات الإفريقية بنجاح دون أي هزيمة.

وقال أبو العينين في منشور عبر صفحته الرسمية: “تهنئة خالصة من القلب إلى الشعب المصري العظيم، ومنتخب مصر لكرة القدم واتحاد الكرة برئاسة الكابتن هاني أبو ريدة والجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخب مصر الأبطال، للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد اجتياز التصفيات بجدارة واستحقاق دون أي هزيمة.”

وأضاف، أن هذا الجيل من اللاعبين جدير بالتواجد في المونديال لما يمتلكه من مهارات وإدارة فنية مخلصة، بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، مشيدًا بالدعم المستمر من القيادة السياسية والتنفيذية لتوفير كل الظروف التي تساعد المنتخب على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

واختتم أبو العينين تهنئته قائلًا: “نثق في منتخب مصر إداريًا وفنيًا، ونعلق آمالنا بأداء لاعبيه في تحقيق إنجاز كروي مهم يرفع راية مصر عالية ويُخلد هذا الجيل الرائع في ذاكرة البطولة والمجد".


 

تأهله منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026

و حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني


بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي  1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.

