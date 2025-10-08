ناقد يستفز جمهور الزمالك بعد صعود منتخب مصر للمونديال :كأس العالم لم يشهد مشاركة أي لاعب زملكاوي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت ،بعد صعود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026،وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد طلعت :"سجل يا تاريخ .. مباراة صعود مصر الى كأس العالم لم تشهد مشاركة أي لاعب زملكاوي وشهدت مشاركة لاعب من فريق زد".

وأضاف :"شارك 16 لاعب ، 11 لاعب أساسي و 5 بدلاء في الشوط الثاني ليس من بينهم أي لاعب من الزمالك".

7 لاعبين من الأهلي ، 3 من بيراميدز ، 1 من زد ، 5 محترفين".



حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني



بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.