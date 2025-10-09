أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان “ما بطلعش إلا أول 1 2 3”، وهنأ المنتخب المصري بتأهله التاريخي إلى كأس العالم 2026.

وشارك رمضان جمهوره فرحته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب قائلًا: "مبروك لمصر، والحمد لله أول من توقّع النتيجة، ثقة في الله احتفال".

وأطلق الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "ما بطلعش إلا أول 1 2 3"، بالتزامن مع احتفال المنتخب المصري بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.



حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني



بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.