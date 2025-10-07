بعد أزمة رقم واحد يا أنصاص .. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه واحد اتنين تلاتة

روج الفنان محمد رمضان لأحدث اغانيه بعنوان “واحد اتنين تلاتة” والتى من المقرر طرحها غدا الأربعاء على جميع المنصات الموسيقية ، بعد ازمته الأخيرة بسبب اغنية رقم واحد يا أنصاص .

وشارك رمضان جمهوره مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “لو بتزعلك كلمة واحد.. طب أغنية واحد اتنين تلاتة بكرة الساعة 4 بتوقيت مصر”.

أزمة أغنية رقم واحد يا أنصاص

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية، بيانا صحفيا يرد من خلاله على الجدل المثار من أخبار غير صحيحة حول عدم حصول أغنية "رقم واحد يا انصاص" لتصاريح رقابية.

وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخرا من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية رقم واحد".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي للفنان حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنية المذكورة، كما يؤكد على حرص (رمضان) الدائم على احترام القانون".

أغنية رقم واحد يا انصاص

يذكر أن، أغنية" رقم واحد يا انصاص" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.