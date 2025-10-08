خالد بيبو: أمم أفريقيا اختبار حقيقي لمنتخب مصر

قال الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستكون الاختبار الأهم للمدير الفني حسام حسن ولاعبي المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن تقييم الجماهير للمدرب المصري مختلف تمامًا، ويجب أن تكون لدينا رؤية واضحة وهدف مشترك لنجاح التجربة.

وأكد خالد بيبو، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة كبيرة من المحترفين القادرين على تحقيق اللقب القاري، موضحًا أن المطلوب الآن من حسام حسن هو الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية والفوز بالبطولة، لأن المنتخب يملك الإمكانيات التي تؤهله لذلك.

وأضاف خالد بيبو، أن تشكيل المنتخب الحالي هو الأمثل، لكنه يحتاج إلى تعديل في بعض المراكز الدفاعية، مشيرًا إلى أن المنتخب لا يمتلك الكتلة الدفاعية القوية المطلوبة، ويجب العمل على تقويتها بضم لاعبين ذوي أدوار دفاعية مؤثرة.

وأشار خالد بيبو، إلى أن اتحاد الكرة سيضع المنتخب تحت التقييم في المرحلة المقبلة، مع ضرورة ضم بعض العناصر المؤثرة لتدعيم صفوف الفريق، مؤكدًا أن النجم محمد صلاح من اللاعبين الذين أعطوا روحًا وحافزًا كبيرًا للكرة المصرية، وهو نموذج يجب أن يُحتذى به داخل المنتخب وخارجه