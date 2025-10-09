مصطفى قمر بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم: رفعتوا راسنا مستنيين تشرفونا

احتفل النجم مصطفى قمر بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، وطرح جزء من أغنية انا المصري وعلق قائلا على الانستجرام أنا المصري في كل زمان بحقق معجزاتي بايدى ومش بس اللي في الأماكن مبروك لمصر رفعتوا راسنا يارجالة مستنيين بقى تشرفونا في كاس العالم بحبك يامصر بحبك يابلدي .

تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



جاء الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي، قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

ولعب المنتخب الوطني المباراة ضد جيبوتي بتشكيل مكون من: في حراسة محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، وحمدي فتحي، ومحمد حمدي، وفي الوسط مروان عطية، أحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه ، وفي الهجوم إبراهيم عادل، محمد صلاح، ومصطفي محمد.



وعلى دكة البدلاء جاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".