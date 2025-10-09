قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
وزير الرياضة: تأهلنا للمونديال مرتين في الجمهورية الجديدة بعهد الرئيس السيسي
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى قمر بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم: رفعتوا راسنا مستنيين تشرفونا

مصطفي قمر
مصطفي قمر
تقى الجيزاوي

احتفل النجم مصطفى قمر بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، وطرح جزء من أغنية انا المصري وعلق قائلا على الانستجرام أنا المصري في كل زمان بحقق معجزاتي بايدى ومش بس اللي في الأماكن مبروك لمصر رفعتوا راسنا يارجالة مستنيين بقى تشرفونا في كاس العالم بحبك يامصر بحبك يابلدي .

تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي، قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

ولعب المنتخب الوطني المباراة ضد جيبوتي بتشكيل مكون من: في حراسة محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، وحمدي فتحي، ومحمد حمدي، وفي الوسط مروان عطية، أحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه ، وفي الهجوم إبراهيم عادل، محمد صلاح، ومصطفي محمد.

وعلى دكة البدلاء جاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

مصطفي قمر تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم اغاني مصطفي قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

البنك المركزي

لحماية النظام المالي.. ضوابط إلغاء تراخيص البنوك بالقانون

مجلس النواب

مرشحو الإصلاح والنهضة يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات فردي مجلس النواب 2025

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس النواب بعد تأهل المنتخب لكأس العالم: أسعد الشعب بكافة انتماءاته الكروية

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد