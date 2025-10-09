منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب وديا

اختتم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي وديًا، في اللقاء المقرر إقامته غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة، التي تعد تجربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العرب في ديسمبر المقبل بقطر.

وضمت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب كل من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، على لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.