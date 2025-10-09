وزارة الرياضة تعلن عن الدول المشاركة في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، عن قائمة الدول العربية المشاركة في النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، تحت شعار "هويتي.. عربية"، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن النسخة الثالثة من النموذج تشهد مشاركة واسعة من الشباب العربي، بما يعكس حرص الدول العربية على دعم الحوار والتواصل بين الشباب وتعزيز الهوية والانتماء العربي المشترك.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلاً من: مصر، فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الأردن، الصومال، وموريتانيا.