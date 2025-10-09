قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعد خبر.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بشأن مانشستر يونايتد
أزهري لامرأة زوجت نفسها بدون علم أهلها: زواجك باطل وينم عن وقاحتك وطيش قرارك
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
رياضة

ضربة موجعة لـ تشيلسي.. الكشف عن مدة غياب كول بالمر

كول بالمر
كول بالمر

كشف تقرير صحفي، عن مدة غياب كول بالمر، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وبحسب شبكة “بي بي سي”، من المتوقع أن يغيب مهاجم تشيلسي كول بالمر عن الملاعب حتى نوفمبر المقبل، بسبب إصابته المستمرة في الفخذ.

وواجه اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مشاكل متكررة منذ ظهور الإصابة خلال فترة إعداد قصيرة للموسم استمرت لمدة أسبوعين والتي أعقبت دوره الرئيسي في فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية في يوليو.

وقد اقتصرت مشاركاته على أربع مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم.

تم استبدال بالمر بعد 21 دقيقة في هزيمة تشيلسي 2-1 أمام مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر الماضي، وقال المدير الفني إنزو ماريسكا بعد ذلك أن النادي "سيحمي" الدولي الإنجليزي بفترة راحة لضمان تعافيه بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المرجح أن يغيب عن المباريات أمام نوتنجهام فورست، وأياكس، وسندرلاند، وولفرهامبتون.

وغاب بالمر عن قائمة إنجلترا لقائمة إنجلترا لمواجهة ويلز الودية، اليوم الخميس، ومباراة تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء في لاتفيا.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

الكلى

دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

