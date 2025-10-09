ضربة موجعة لـ تشيلسي.. الكشف عن مدة غياب كول بالمر

كشف تقرير صحفي، عن مدة غياب كول بالمر، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وبحسب شبكة “بي بي سي”، من المتوقع أن يغيب مهاجم تشيلسي كول بالمر عن الملاعب حتى نوفمبر المقبل، بسبب إصابته المستمرة في الفخذ.

وواجه اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مشاكل متكررة منذ ظهور الإصابة خلال فترة إعداد قصيرة للموسم استمرت لمدة أسبوعين والتي أعقبت دوره الرئيسي في فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية في يوليو.

وقد اقتصرت مشاركاته على أربع مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم.

تم استبدال بالمر بعد 21 دقيقة في هزيمة تشيلسي 2-1 أمام مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر الماضي، وقال المدير الفني إنزو ماريسكا بعد ذلك أن النادي "سيحمي" الدولي الإنجليزي بفترة راحة لضمان تعافيه بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المرجح أن يغيب عن المباريات أمام نوتنجهام فورست، وأياكس، وسندرلاند، وولفرهامبتون.

وغاب بالمر عن قائمة إنجلترا لقائمة إنجلترا لمواجهة ويلز الودية، اليوم الخميس، ومباراة تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء في لاتفيا.