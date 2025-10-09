بعد صعود مصر.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟

حجز منتخب مصر مقعده في كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وجاءت ثلاثية المنتخب الوطني في شباك جيبوتي بتوقيع إبراهيم عادل ومحمد صلاح (هدفين).

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

وتشارك منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك باعتبارها منتخبات البلاد المضيفة للنسخة المقبلة للمونديال.

أما من خلال التصفيات فقد تأهل كل من: مصر، اليابان، نيوزيلندا، إيران، الأرجنتين، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي، المغرب، تونس.

