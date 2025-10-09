قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اليوم.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

ياسمين تيسير

يقام اليوم  الخميس حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى  18 من الشهر الجارى.

ويقام الحفل فى الساعة السادسة مساءً بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، إضافة إلى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

ويسبق الحفل عقد  مؤتمر صحفي عالمي بالصالة الرياضية بناءً على طلب رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية، لتسليط الضوء على تفاصيل البطولة التي تؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وتنطلق فعاليات البطولة بمنافسات الناشئين والناشئات والتي تستمر على مدار يومين، على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من نفس الشهر، فيما تُختتم البطولة يوم 18 أكتوبر بإقامة منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يليها حفل الختام والتتويج.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر في البطولة 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.
تقام البطولة بمشاركة. 71  دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

