نجاح جديد يضاف للتاريخ.. مجدي عبد الغني يحتفل بتأهل المنتخب لكأس العالم

هنأ الكابتن مجدي عبد الغني، منتخب مصر والكابتن هاني أبو ريدة بعد التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026.

وكتب عبد الغني عبر حسابه على فيسبوك: “نجاح جديد يُضاف لتاريخ الكرة المصرية.. مبروك لكل لاعب وجهاز فني وجماهيرنا العظيمة ودايماً رايتنا مرفوعة في المحافل الدولية”.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».