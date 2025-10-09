قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر لـ المحليين
منتخب مصر لـ المحليين
يسري غازي

تقام اليوم، الخميس 9 - 10 - 2025، العديد من المباريات البارزة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.
 


تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 
بوروندي ضد كينيا 04:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

الصومال ضد الجزائر 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

موزمبيق ضد غينيا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

بوتسوانا ضد أوغندا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

مالاوي ضد غينيا الاستوائية 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

ليبيريا ضد ناميبيا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
 


تصفيات كأس العالم في أوروبا
فنلندا ضد ليتوانيا 07:00 مساءً beIN Sport 1 HD.

جزر الفارو ضد مونتينيغرو 09:45 مساءً beIN Sports 5 HD.

قبرص ضد البوسنة والهرسك 09:45 مساءً beIN Sport 4 HD.

النمسا ضد سان مارينو 09:45 مساءً beIN Sport 8 HD.

مالطا ضد هولندا 09:45 مساءً beIN Sport 6 HD.

جمهورية التشيك ضد كرواتيا 09:45 مساءً beIN Sport 1 HD.المباريات الودية الدولية
مصر ضد المغرب (منتخب المحليين) 06:00 مساءً On Sport 1.

إنجلترا ضد ويلز 09:45 مساءً beIN Sport 7 HD.

بولندا ضد نيوزلندا 09:45 مساءً beIN Sports Xtra 2.

المغرب ضد البحرين 10:00 مساءً Morroco Sport.
 

مباريات اليوم منتخب مصر للمحليين تصفيات المونديال تصفيات إفريقيا تصفيات أوروبا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

المهندس الراحل أحمد المصري

وفاة أحمد المصري نقيب مهندسي الإسماعيلية.. والنبراوي ينعاه

جانب من فعاليات الورشة

القومي لحقوق الإنسان يختتم ورشة عمل حول قانون اللجوء.. وهذه أهم التوصيات

اماكن سقوط الامطار اليوم

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

