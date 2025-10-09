وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس 9 - 10 - 2025، العديد من المباريات البارزة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.





تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

بوروندي ضد كينيا 04:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

الصومال ضد الجزائر 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

موزمبيق ضد غينيا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

بوتسوانا ضد أوغندا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

مالاوي ضد غينيا الاستوائية 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.

ليبيريا ضد ناميبيا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.





تصفيات كأس العالم في أوروبا

فنلندا ضد ليتوانيا 07:00 مساءً beIN Sport 1 HD.

جزر الفارو ضد مونتينيغرو 09:45 مساءً beIN Sports 5 HD.

قبرص ضد البوسنة والهرسك 09:45 مساءً beIN Sport 4 HD.

النمسا ضد سان مارينو 09:45 مساءً beIN Sport 8 HD.

مالطا ضد هولندا 09:45 مساءً beIN Sport 6 HD.

جمهورية التشيك ضد كرواتيا 09:45 مساءً beIN Sport 1 HD.المباريات الودية الدولية

مصر ضد المغرب (منتخب المحليين) 06:00 مساءً On Sport 1.

إنجلترا ضد ويلز 09:45 مساءً beIN Sport 7 HD.

بولندا ضد نيوزلندا 09:45 مساءً beIN Sports Xtra 2.

المغرب ضد البحرين 10:00 مساءً Morroco Sport.

