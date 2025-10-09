وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس 9 - 10 - 2025، العديد من المباريات البارزة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.
تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم
بوروندي ضد كينيا 04:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
الصومال ضد الجزائر 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
موزمبيق ضد غينيا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
بوتسوانا ضد أوغندا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
مالاوي ضد غينيا الاستوائية 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
ليبيريا ضد ناميبيا 07:00 مساءً عبر منصة شاهد – Shahid VIP.
تصفيات كأس العالم في أوروبا
فنلندا ضد ليتوانيا 07:00 مساءً beIN Sport 1 HD.
جزر الفارو ضد مونتينيغرو 09:45 مساءً beIN Sports 5 HD.
قبرص ضد البوسنة والهرسك 09:45 مساءً beIN Sport 4 HD.
النمسا ضد سان مارينو 09:45 مساءً beIN Sport 8 HD.
مالطا ضد هولندا 09:45 مساءً beIN Sport 6 HD.
جمهورية التشيك ضد كرواتيا 09:45 مساءً beIN Sport 1 HD.المباريات الودية الدولية
مصر ضد المغرب (منتخب المحليين) 06:00 مساءً On Sport 1.
إنجلترا ضد ويلز 09:45 مساءً beIN Sport 7 HD.
بولندا ضد نيوزلندا 09:45 مساءً beIN Sports Xtra 2.
المغرب ضد البحرين 10:00 مساءً Morroco Sport.