ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشربن لـ "الكوميسا"
هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد
«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم
ضمانات أمريكية.. مصر ترفض الوجود الإسرائيلي الدائم بمحور صلاح الدين
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 من مصر إلى قطاع غزة
التحقيق في إصابة رئيس مباحث شبين القناطر فى مداهمة بالقليوبية
الهدف الهوائي .. حسن المستكاوي يتغنى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بدور مصر في إنهاء الحرب على غزة
تعرّف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم

عمرو أديب
عمرو أديب
سارة عبد الله

علّق الإعلامي عمرو أديب على تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏لأول مرة من غير حسبة برما ومن غير بركة ستاد القاهرة ومن غير غنا محمد نوح ومحمد ثروت، ومن غير حرق الدم لآخر ثانية، ومن غير تضييع الماتشات والفرص، يصل المنتخب المصري بكأس العالم بسهولة ونعومة جايز ده سبب الفرحة الهادية جايز ده سبب القفز فى المكان، المهم الحمد لله وألف مبروك وأهلا أمريكا والحاج أبو حنان".

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».

وواصل: «حققنا الحاجة الإيجابية بالوصول لكأس العالم، لازم يبقى في مساندة للمدرب الوطني مثلما فعلت المغرب مع وليد الركراكي ونجح في الحصول على رابع العالم، احنا مش اقل من المغرب خاصة إن نجاحاتنا مع المدربين المصريين».

عمرو أديب تأهل منتخب مصر كأس العالم ٢٠٢٦

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

