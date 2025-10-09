«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم

علّق الإعلامي عمرو أديب على تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏لأول مرة من غير حسبة برما ومن غير بركة ستاد القاهرة ومن غير غنا محمد نوح ومحمد ثروت، ومن غير حرق الدم لآخر ثانية، ومن غير تضييع الماتشات والفرص، يصل المنتخب المصري بكأس العالم بسهولة ونعومة جايز ده سبب الفرحة الهادية جايز ده سبب القفز فى المكان، المهم الحمد لله وألف مبروك وأهلا أمريكا والحاج أبو حنان".

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».

وواصل: «حققنا الحاجة الإيجابية بالوصول لكأس العالم، لازم يبقى في مساندة للمدرب الوطني مثلما فعلت المغرب مع وليد الركراكي ونجح في الحصول على رابع العالم، احنا مش اقل من المغرب خاصة إن نجاحاتنا مع المدربين المصريين».