قلعة الميرنجي في ورطة.. تطور خطير بـ أزمة الريال وفينسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية إسبانية آخر المستجدات بشأن مصير البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني وسط اهتمام متزايد من أندية دوري روشن السعودي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.وذكرت التقارير أن عديد من الأندية السعودية الكبيرة وعلى رأسها الهلال وأهلي جدة تراقب الموقف عن قرب تمهيدًا لتقديم عروض رسمية في الانتقالات الشتوية القادمة أو في الصيف المقبل على أبعد تقدير.ووفقا لـ التقارير الإسبانية فإن إدارة نادي ريال مدريد وجهت تحذيرًا مباشرًا للاعب البرازيلي فينسيوس جونيور تضمن أنه سيتم بيعه في نهاية الموسم الحالي حال عدم الموافقة على تجديد عقده في قادم الأيام مع النادي الملكي.وأرت إلي أن ذلك التحذير من جانب قلعة الميرنجي يأتي في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين من أجل تجديد عقد البرازيلي حيث يرغب ريال مدريد في ضمان استمرار اللاعب لفترة طويلة بينما يدرس فينيسيوس العروض المغرية القادمة من السعودية.وأكدت التقارير أن أفضل العروض المالية التي وصلت للنجم البرازيلي فينسيوس جونيور جاءت من أندية سعودية حيث تم طرح حصول ريال مدريد على مقابل مالي ضخم يصل إلى 350 مليون يورو في حال إتمام الصفقة.شددت على أنه بالنسبة لـ عقد اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور نجم فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني فقد تحدثت عن عرض من أحد الأندية السعودية بقيمة مليار يورو لمدة أربع سنوات وهو ما يعد أحد أضخم العقود في تاريخ كرة القدم العالمية.ويعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم النادي الملكي فترة تراجع فني واضح منذ الموسم الماضي خاصة بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية قبل عامين وقدوم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد مما أثر على مركزه ودوره داخل الفريق.





وأوضحت التقارير أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بدأ يفكر جديًا في الاستفادة المالية من بيع اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور نجم الميرنجي في ظل العروض الضخمة من الأندية التي تشارك ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي وصعوبة تجديد العقد بالشروط الحالية.وتشير التقارير الصحفية أن انتقال البرازيلي جونيور فينيسيوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إلى صفوف أحد الأندية في دوري روشن السعودي سيكون أحد أبرز الصفقات في تاريخ الكرة السعودية نظرًا لقيمة اللاعب التسويقية وشعبيته الكبيرة عالميًا.واختمتت التقارير الإسبانية بأنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات جديدة في ملف إنتقال البرازيلي فينسيوس جونيور نجم فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد وسط ترقب من الجماهير السعودية لاحتمالية قدوم نجم ريال مدريد إلى الملاعب السعودية قريبًا.