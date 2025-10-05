تركي آل الشيخ: موسم الرياض يمتلك 50 مسرحية مسجلة تنتظر العرض للجمهور العربي

عقدت وزارة الإعلام السعودية المؤتمر الصحفي الحكومي الذي استضاف المستشار تركي آل الشيخ للكشف عن تفاصيل موسم الرياض 2025، والإعلان عن أبرز المناطق والتجارب في النسخة المرتقبة، التي تُعدّ إحدى الركائز الرئيسة للترفيه في المملكة.

وخلال المؤتمر، استعرض تركي آل الشيخ حجم المنجزات التي حققها موسم الرياض خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن فعالياته جذبت أكثر من 10 ملايين زائر، مؤكداً أن الموسم يعود هذا العام ليقدّم تجارب فنية وثقافية عالمية تثري لحظات الزوار بالفرح.

وفي رده على سؤال موقع صدى البلد حول مصير العروض المسرحية السابقة، كشف آل الشيخ عن امتلاك موسم الرياض ما يقارب 50 مسرحية تم تصويرها على مدار السنوات الماضية ولم تُعرض بعد، موضحاً أنها في انتظار إتمام اتفاق مع بعض القنوات والمنصات لعرضها وإتاحتها أمام الجمهور العربي.

وأضاف آل الشيخ: "هذا العام قررنا التركيز على نشاطات تخص الشباب والمرأة في موسم الرياض، ونسعى للوصول إلى جميع أبناء السعودية للتعبير عن أنفسهم أمام العالم، خاصة وأن المستوى الذي وصلوا إليه يضاهي أجود الإنتاجات العالمية".

وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، أشار معالي المستشار إلى أنموسم الرياض يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية، حيثنُفذت في العام الماضي مبادرة "ليلة العمر" بالتعاون مع رعاةالخدمة المجتمعية، وحققت أثرًا إنسانيًا كبيرًا. وأضاف أن الموسمسيعمل هذا العام على دراسة المبادرة وتطويرها لإطلاقها في وقتلاحق، مع الإعلان عن تفاصيلها وموعدها في حينه، حيث يجري التنسيق مع الرعاة لضمان نجاحه بشكل أكبر.

وأكد أن موسم الرياض 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ صناعة الترفيه في المنطقة والعالم، مشددًا على أن العاصمةالرياض باتت اليوم عنوانًا للعصر الجديد للترفيه، ومحط أنظارصناع الفنون والإبداع حول العالم.