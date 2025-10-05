قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
تركي آل الشيخ: موسم الرياض يمتلك 50 مسرحية مسجلة تنتظر العرض للجمهور العربي

محمد نبيل

عقدت وزارة الإعلام السعودية المؤتمر الصحفي الحكومي الذي استضاف المستشار تركي آل الشيخ للكشف عن تفاصيل موسم الرياض 2025، والإعلان عن أبرز المناطق والتجارب في النسخة المرتقبة، التي تُعدّ إحدى الركائز الرئيسة للترفيه في المملكة.

وخلال المؤتمر، استعرض تركي آل الشيخ حجم المنجزات التي حققها موسم الرياض خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن فعالياته جذبت أكثر من 10 ملايين زائر، مؤكداً أن الموسم يعود هذا العام ليقدّم تجارب فنية وثقافية عالمية تثري لحظات الزوار بالفرح.

وفي رده على سؤال موقع صدى البلد حول مصير العروض المسرحية السابقة، كشف آل الشيخ عن امتلاك موسم الرياض ما يقارب 50 مسرحية تم تصويرها على مدار السنوات الماضية ولم تُعرض بعد، موضحاً أنها في انتظار إتمام اتفاق مع بعض القنوات والمنصات لعرضها وإتاحتها أمام الجمهور العربي.

وأضاف آل الشيخ: "هذا العام قررنا التركيز على نشاطات تخص الشباب والمرأة في موسم الرياض، ونسعى للوصول إلى جميع أبناء السعودية للتعبير عن أنفسهم أمام العالم، خاصة وأن المستوى الذي وصلوا إليه يضاهي أجود الإنتاجات العالمية".

وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، أشار معالي المستشار إلى أنموسم الرياض يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية، حيثنُفذت في العام الماضي مبادرة "ليلة العمر" بالتعاون مع رعاةالخدمة المجتمعية، وحققت أثرًا إنسانيًا كبيرًا. وأضاف أن الموسمسيعمل هذا العام على دراسة المبادرة وتطويرها لإطلاقها في وقتلاحق، مع الإعلان عن تفاصيلها وموعدها في حينه، حيث يجري التنسيق مع الرعاة لضمان نجاحه بشكل أكبر.

وأكد أن موسم الرياض 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ صناعة الترفيه في المنطقة والعالم، مشددًا على أن العاصمةالرياض باتت اليوم عنوانًا للعصر الجديد للترفيه، ومحط أنظارصناع الفنون والإبداع حول العالم.

موسم الرياض تركي ال الشيخ هيئة الترفيه السعودية

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ: موسم الرياض يمتلك 50 مسرحية مسجلة تنتظر العرض للجمهور العربي

فيلم هيبتا

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص للجزء الثاني من فيلم “هيبتا”

ليلى علوي

مهرجان الإسكندرية يصدر بيانا بشأن واقعة ليلى علوي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

