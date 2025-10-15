خالد الغندور يحتفل بتأهل السعودية لكأس العالم لثالث مرة على التوالي

هنّأ الإعلامي خالد الغندور، منتخب السعودية، للتأهل لكأس العالم 2026.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: “ألف مليون مبروك للمملكة العربية السعودية التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي”.

وتأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتساوى المنتخب السعودي في عدد النقاط مع العراق في الملحق الآسيوي (4 نقاط لكل منهما)، لكنه تفوق بفارق الأهداف المسجلة (3 أهداف للسعودية مقابل هدف واحد للعراق).

أفضلية سعودية

وسيطر منتخب السعودية على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% وسدد 15 تسديدة منها 4 على المرمى.

في المقابل، سدد المنتخب العراقي 4 تصويبات فقط منها كرة وحيدة بين القائمين والعارضة.