عاجل
صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026
الإغاثة الطبية في غزة: ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحّة
التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026

منار نور

علق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكتب الأمير تميم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"ألف مبروك لشعبنا ومنتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس العالم، والفوز بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في بطولة 2026


حقق منتخب قطر فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.


جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب "العنابي"، حيث افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 برأسية متقنة بعد عرضية من أكرم عفيف من ركلة حرة مباشرة. وفي الدقيقة 74، عاد عفيف ليصنع الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية جديدة حولها بيدرو ميجيل برأسه داخل الشباك، معلنًا التقدم بثنائية نظيفة.

