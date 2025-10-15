أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026

علق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكتب الأمير تميم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"ألف مبروك لشعبنا ومنتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس العالم، والفوز بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في بطولة 2026



حقق منتخب قطر فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب "العنابي"، حيث افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 برأسية متقنة بعد عرضية من أكرم عفيف من ركلة حرة مباشرة. وفي الدقيقة 74، عاد عفيف ليصنع الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية جديدة حولها بيدرو ميجيل برأسه داخل الشباك، معلنًا التقدم بثنائية نظيفة.