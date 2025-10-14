فيفا يختار 3 مصريين ضمن قائمة حكام كأس العرب 2025 في قطر

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المصري أمين عمر ضمن قائمة حكام الساحة المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتشارك مصر في نسخة كأس العرب 2025 بفريقها الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان، حيث أوقعت القرعة المنتخب في مجموعة تضم الأردن، الإمارات، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

وأكد "فيفا" في بيانه الصادر الثلاثاء أن لجنة الحكام عيّنت 54 حكمًا لإدارة مباريات البطولة، منهم 14 حكمًا رئيسيًا، و28 حكمًا مساعدًا، و12 حكم فيديو مساعد، ممثلين عن 23 اتحادًا وطنيًا.

وأوضح البيان أن المنتخب القطري، صاحب الأرض، سيلعب المباراة الافتتاحية أمام الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا على استاد "البيت"، فيما ستُختتم البطولة بالمباراة النهائية التي ستقام على ملعب "لوسيل".

وأشار البيان إلى أن المباريات ستقام على ستة ملاعب استُخدمت سابقًا في كأس العالم 2022.

بالإضافة إلى أمين عمر كحكم ساحة، ضمّ الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكمين المصريين محمود أبو الرجال وتوفيق طلب ضمن طاقم الحكام المساعدين، ليصل عدد الحكام المصريين المشاركين إلى ثلاثة.

وتشمل قائمة حكام قارة آسيا كلا من القطري عبد الرحمن الجاسم، العماني أحمد الكاف، الأردني أدهم مخادمة، والصيني ما نينج، بالإضافة إلى حكام فيديو من السعودية، قطر، اليابان، وتايلاند.

ومن قارة أفريقيا، يبرز حكم الساحة الجابوني بير اتشو والحكم المصري أمين عمر، مع حكام فيديو من الجزائر. أما أوروبا، فتضم القائمة حكامًا من النرويج، السويد، إنجلترا، هولندا، وسويسرا.

كما يشارك حكام من أمريكا الشمالية والجنوبية وقارة أوقيانوسيا، في تولي إدارة مباريات البطولة.