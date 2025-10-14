قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قطر تحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الإمارات

منتخب قطر
منتخب قطر
حمزة شعيب

حقق منتخب قطر فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.


جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب "العنابي"، حيث افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 برأسية متقنة بعد عرضية من أكرم عفيف من ركلة حرة مباشرة. وفي الدقيقة 74، عاد عفيف ليصنع الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية جديدة حولها بيدرو ميجيل برأسه داخل الشباك، معلنًا التقدم بثنائية نظيفة.


وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح سلطان عادل في تقليص الفارق للإمارات بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المواجهة بفوز قطر بنتيجة 2-1.


بهذا الانتصار، رفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعته، ليحجز رسميًا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه.


وبتأهل قطر، يرتفع عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى 7، بعد أن ضمنت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والأردن وأوزبكستان مكانها في المونديال، بينما تُستكمل المرحلة الختامية لتحديد باقي المقاعد المتبقية عن قارة آسيا.

قطر تصفيات كأس العالم كأس العالم

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ياسمين علي

ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها

هنا الزاهد

بالأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الفنانة حورية فرغلي

حورية فرغلي تتخد الإجراءات القانونية ضد سارقي حساباتها

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

