قطر تحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الإمارات

حقق منتخب قطر فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب "العنابي"، حيث افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 برأسية متقنة بعد عرضية من أكرم عفيف من ركلة حرة مباشرة. وفي الدقيقة 74، عاد عفيف ليصنع الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية جديدة حولها بيدرو ميجيل برأسه داخل الشباك، معلنًا التقدم بثنائية نظيفة.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح سلطان عادل في تقليص الفارق للإمارات بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المواجهة بفوز قطر بنتيجة 2-1.



بهذا الانتصار، رفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعته، ليحجز رسميًا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه.



وبتأهل قطر، يرتفع عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى 7، بعد أن ضمنت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والأردن وأوزبكستان مكانها في المونديال، بينما تُستكمل المرحلة الختامية لتحديد باقي المقاعد المتبقية عن قارة آسيا.