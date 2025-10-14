إعلامي يوجه رسالة دعم للاعبي الزمالك : الكونفدرالية السنة دي من نصيبكم

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل نظيره ديكيداها الصومالي ضمن بطولة الكونفيدرالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : إن شاء الله الكونفدرالية السنة دي من نصيب الزمالك و هي البطولة الأهم في موسم الزمالك و ان شاء الله يكون موسم كبير لينا .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.